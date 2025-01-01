Меню
Фильмы
Звонок с небес
Звонок с небес, 2022: актеры и роли
Звонок с небес, 2022: актеры и роли
Режиссер
Ким Ки Дук
Kim Ki Duk
В ролях
Жанель Сергазина
Zhanel Sergazina
Абилай Маратов
Abylai Maratov
Сейдулла Молдаханов
Seydulla Moldahanov
Айгерим Акканат
Aygerim Akkanat
Омурбек Нурдинов
Omurbek Nurdinov
Назбийке Айдарова
Nazbiike Aidarova
Артык Суюндуков
