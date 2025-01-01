Меню
Киноафиша Фильмы Звонок с небес Звонок с небес, 2022: актеры и роли

Звонок с небес, 2022: актеры и роли

Режиссер
Ким Ки Дук Ким Ки Дук Kim Ki Duk
В ролях
Жанель Сергазина Zhanel Sergazina Абилай Маратов Abylai Maratov Сейдулла Молдаханов Сейдулла Молдаханов Seydulla Moldahanov Айгерим Акканат Aygerim Akkanat Омурбек Нурдинов Omurbek Nurdinov Назбийке Айдарова Nazbiike Aidarova Артык Суюндуков
