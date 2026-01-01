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Любомир Валивоц
Valivots Liubomyr
Киноафиша
Персоны
Любомир Валивоц
Любомир Валивоц
Valivots Liubomyr
Дата рождения
20 августа 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Любомир Валивоц
Родился 20 августа 1992 года.
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Популярные фильмы
6.6
Видение бабочки
(2022)
Фильмография Любомир Валивоц
6.6
Видение бабочки
Bachennya metelyka
драма
2022, Украина / Хорватия / Чехия / Швеция
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