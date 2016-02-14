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Мариуполис
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Mariupolis

Мариуполис, 2016

2016 / Литва / Германия / Франция / Украина
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Мужчина чинит свою рыболовную сеть и идёт к мосту. Два трамвая въезжают друг в друга, но никто не пострадал, и кабели водворяют на место в тот же день. Для заводских рабочих даётся небольшой концерт, и искреннее выступление скрипача заставляет их плакать. Бомбы падают в море, но никто не их не замечает. Повседневная жизнь определяется такими вещами, как угрозы взрывов, в Мариуполе, городе в Украине, расположенном к востоку от Крыма и когда-то населённом греками. Это визуально мощный оммаж городу в условиях кризиса, посвящение его поэтам и сапожникам.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 14 февраля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Мантас Кведаравичус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мариуполис 1 постер
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24 ноября 2016 11:32
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