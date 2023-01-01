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Пластмассовая симфония Пластмассовая симфония
Киноафиша Фильмы Пластмассовая симфония Пластмассовая симфония, 2022: актеры и роли
Plastic Symphony Пластмассовая симфония 2022 / Чехия / Польша / Словакия
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Пластмассовая симфония, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрай Легоцкий Juraj Lehotský
В ролях
Бартош Беленя Войтех Здражил Vojtěch Zdražil Юдит Бардош Judit Bárdos Сабин Тамбреа Sabin Tambrea Войтех Здражил Vojtěch Zdražil
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