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Юрай Лехотски
Juraj Lehotský
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Персоны
Юрай Лехотски
Юрай Лехотски
Juraj Lehotský
Дата рождения
17 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Братислава, Словакия
Популярные фильмы
7.2
Слепая любовь
(2008)
6.9
Пластмассовая симфония
(2022)
5.1
Nobody Likes Me
(2025)
Фильмография Юрай Лехотски
5.1
Nobody Likes Me
Nikdo me nemá rád
драма, мелодрама
2025, Чехия
6.9
Пластмассовая симфония
Plastic Symphony
драма, музыка
2022, Чехия / Польша / Словакия
7.2
Слепая любовь
Slepe lásky
документальный
2008, Словакия
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