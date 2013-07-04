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Стыд
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Styd

Стыд, 2013

2013 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Расписание
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О фильме
О жизни женщин — жен подводников, живущих на краю земли в маленьком военном гарнизоне, где переплетаются разные судьбы, характеры, а суровый Север, как лакмусовая бумага проявляет личность человека.
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 4 июля 2013
Режиссер
Юсуп Разыков
Юсуп Разыков
В ролях
Мария Семенова
Хельга Филиппова
Хельга Филиппова
Лариса Маршалова
Лариса Маршалова
Елена Коробейникова
Иван Рыжиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стыд 1 постер
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Иллюзион
20:00
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«Стыд» в кинотеатрах

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