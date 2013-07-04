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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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6.4
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Стыд
6.4
Стыд
, 2013
Styd
Россия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
6.4
О фильме
О жизни женщин — жен подводников, живущих на краю земли в маленьком военном гарнизоне, где переплетаются разные судьбы, характеры, а суровый Север, как лакмусовая бумага проявляет личность человека.
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В ролях
Хельга Филиппова
Лариса Маршалова
Елена Коробейникова
Анна Беленькая
Роман Курцын
Сэсэг Хапсасова
Мария Семенова
Lena
Иван Рыжиков
Режиссер
Юсуп Разыков
Сценарист
Екатерина Мавроматис
Композитор
Алексей Артишевский
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
4 июля 2013
Производство
Cultura Initiatives
Другие названия
Styd, Shame, Wstyd, Стыд
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 25 декабря 2023
Отзывы о фильме
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