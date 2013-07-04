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Стыд
Styd
Стыд, 2013
2013 / Россия
6.4
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10
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Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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О фильме
О жизни женщин — жен подводников, живущих на краю земли в маленьком военном гарнизоне, где переплетаются разные судьбы, характеры, а суровый Север, как лакмусовая бумага проявляет личность человека.
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
4 июля 2013
Режиссер
Юсуп Разыков
В ролях
Мария Семенова
Хельга Филиппова
Лариса Маршалова
Елена Коробейникова
Иван Рыжиков
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