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Постер фильма Стыд
6.4
Киноафиша Фильмы Стыд
6.4

Стыд

, 2013
Styd
Россия / драма / 18+
Постер фильма Стыд
6.4

О фильме

О жизни женщин — жен подводников, живущих на краю земли в маленьком военном гарнизоне, где переплетаются разные судьбы, характеры, а суровый Север, как лакмусовая бумага проявляет личность человека.

В ролях

Хельга Филиппова
Хельга Филиппова
Лариса Маршалова
Лариса Маршалова
Елена Коробейникова
Елена Коробейникова
Анна Беленькая
Роман Курцын
Роман Курцын
Сэсэг Хапсасова
Сэсэг Хапсасова
Мария Семенова
Lena
Иван Рыжиков
Иван Рыжиков
Режиссер Юсуп Разыков
Сценарист Екатерина Мавроматис
Композитор Алексей Артишевский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 4 июля 2013
Производство Cultura Initiatives
Другие названия
Styd, Shame, Wstyd, Стыд

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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