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Край света
Край света, 1937: актеры и роли
The Edge of the World
Край света
1937 / Великобритания
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Край света, 1937: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Пауэлл
Michael Powell
В ролях
Джон Лори
John Laurie
Белль Кристал
Belle Chrystall
Эрик Берри
Eric Berry
Китти Кирван
Kitty Kirwan
Финлэй Карри
Finlay Currie
Ниалл МакГиннис
Niall MacGinnis
Кэмпбелл Робсон
Campbell Robson
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