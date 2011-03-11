Джан, 2012

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 2012 Премьера в мире 11 марта 2011 Возраст 16+ Режиссер Рашит Челикезер В ролях Эркан Авджи Селен Учер Сердар Орчин Юсуф Беркан Зейнеп Ялчин Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат