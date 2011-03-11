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6.6
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Фильмы
Джан
6.6
Джан
, 2012
Can
Турция / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
6.6
В ролях
Селен Учер
Ayse
Сердар Орчин
Cemal
Юсуф Беркан
Can
Зейнеп Ялчин
Serap
Юсуф Беркан
Can
Эркан Авджи
Ali
Дженгиз Бозкурт
Fevzi
Идил Енер
Mükerrem
Серхат Налбантолу
Ismail
Erdal Cindoruk
Mehmet Usta
Саит Генай
Yasli
Режиссер
Рашит Челикезер
Сценарист
Рашит Челикезер
,
Nuans Celikezer
Композитор
Tamer Çıray
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
11 марта 2011
Дата выхода
21 января 2012
США
PG-13
11 марта 2011
Турция
MPAA
PG-13
Сборы в мире
$39 198
Другие названия
Can, Meddő viszony, 广场童心
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 26 августа 2024
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