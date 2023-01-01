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Front of the Class Перед классом 2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Перед классом, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уэрнер Peter Werner
В ролях
Джеймс Волк Джеймс Волк James Wolk Трит Уильямс Treat Williams Майк Пневски Mike Pniewski Патриция Хитон Патриция Хитон Patricia Heaton Сара Дрю Сара Дрю Sarah Drew Доминик Скотт Кэй Кэтлин Йорк Кэтлин Йорк Kathleen York Джонни Пакар Johnny Pacar
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