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Хартленд
Хартленд
Heart Land
США / драма, ужасы, триллер / 18+
О фильме
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Места съёмок
В ролях
Дональд Сазерленд
Режиссер
Дэвид Карсон
Сценарист
Matthew A. Collins
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Center Mass Studios
Другие названия
Heart Land
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Рейтинг фильма
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Обновлено 7 ноября 2022
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Новости о фильме
2 ноября 2022 14:13
Дональд Сазерленд сыграет в триллере о детских бандах, переживающих зомби-апокалипсис
Картина будет похожа на «28 дней спустя» и «Повелителя мух».
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