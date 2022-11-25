Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мехрез 2: Джин Падисахи
3.3
Киноафиша Фильмы Мехрез 2: Джин Падисахи
3.3

Мехрез 2: Джин Падисахи

, 2022
Mihrez 2: Cin Padisahi
Турция / ужасы / 18+
Постер фильма Мехрез 2: Джин Падисахи
3.3

В ролях

Левент Чакыр
Зульфу Хамит Алтын
Ханде Гёктепе
Jale Ak
Hatice
Sengül Kaya
Режиссер Ахмет Арслан
Сценарист Raziye Sultan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 ноября 2022
Дата выхода
25 ноября 2022 Турция 16+
Сборы в мире $38 378
Производство BMS Film
Другие названия
Mihrez 2: Cin Padisahi, Mihrez 2: Cin Padişahı

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 11 голосов
2.5 IMDb
Обновлено 1 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше