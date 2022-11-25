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Мехрез 2: Джин Падисахи
3.3
Мехрез 2: Джин Падисахи
, 2022
Mihrez 2: Cin Padisahi
Турция / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
3.3
В ролях
Левент Чакыр
Зульфу Хамит Алтын
Ханде Гёктепе
Jale Ak
Hatice
Sengül Kaya
Режиссер
Ахмет Арслан
Сценарист
Raziye Sultan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
25 ноября 2022
Дата выхода
25 ноября 2022
Турция
16+
Сборы в мире
$38 378
Производство
BMS Film
Другие названия
Mihrez 2: Cin Padisahi, Mihrez 2: Cin Padişahı
Еще
Рейтинг фильма
3.3
Оцените
11
голосов
2.5
IMDb
Обновлено 1 ноября 2022
Отзывы о фильме
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