Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Истории в кино: Далеко и глубоко
Киноафиша Фильмы Истории в кино: Далеко и глубоко

Истории в кино: Далеко и глубоко

, 2022
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Истории в кино: Далеко и глубоко

О фильме

Представляем новый формат выхода суперпопулярного импровизационного YouTube шоу «Истории»! «Истории в кино» — это новые выпуски шоу с участием любимых актёров, где Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко придумывают сюжет и героев прямо на сцене, на основе истории, рассказанной случайным зрителем из зала — без заготовленного сценария. Вместе с новым выпуском кинозрители смогут посмотреть еще два лучших выпуска из вышедших ранее: «Кража кота» и «Однажды в парке».

В ролях

Арсений Попов
Арсений Попов
Антон Шастун
Антон Шастун
Дмитрий Позов
Дмитрий Позов
Сергей Матвиенко
Сергей Матвиенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 1 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше