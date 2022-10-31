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Круг в Непонсете
Круг в Непонсете
Neponset Circle
США / криминал / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
В ролях
Джеффри Дин Морган
Гай Пирс
Режиссер
Полин Чан
Сценарист
John Chase
,
Тодд Робинсон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
Neponset Circle
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Обновлено 1 ноября 2022
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Новости о фильме
31 октября 2022 14:18
Гай Пирс и Джеффри Дин Морган возглавили каст триллера о реальном нераскрытом убийстве
В центре сюжета окажутся два бостонских детектива, которые пытаются поймать маньяка.
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