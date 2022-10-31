Круг в Непонсете

Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного

Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает

Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?

Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске

«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»

470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас

Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять

Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров

«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями

«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый