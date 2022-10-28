Переправа, 2022

Зона на границе России и Китая в районе городов Благовещенск и Хэйхэ — особое место. Здешняя жизнь напоминает жизнь большой российско-китайской семьи. Две нации в значительной степени интегрированы: дружат, влюбляются, вместе работают и свободно разговаривают на языках друг друга. Китайская студентка Чэнь Юэцзюэ пытается связать свое будущее с Россией, а русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег — стать профессором китайского университета. Их планам благоволит даже строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем, однако все изменит наступающий 2020 год.