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Переправа

, 2022
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Переправа

О фильме

Зона на границе России и Китая в районе городов Благовещенск и Хэйхэ — особое место. Здешняя жизнь напоминает жизнь большой российско-китайской семьи. Две нации в значительной степени интегрированы: дружат, влюбляются, вместе работают и свободно разговаривают на языках друг друга. Китайская студентка Чэнь Юэцзюэ пытается связать свое будущее с Россией, а русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег — стать профессором китайского университета. Их планам благоволит даже строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем, однако все изменит наступающий 2020 год.

Режиссер Анастасия Тарасова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 28 октября 2022

Отзывы о фильме

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