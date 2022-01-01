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Кюннэй
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Кюннэй, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Сорокалетняя Уйгууна вместе с молодым возлюбленным имладшей дочкой Кюннэй приехала в родную деревню. Однако влюбленные не успели как следует насладиться уединением: как гром среди ясного малышка пропала. Девочку ищут, но все тщетно. Всю вину за произошедшее женщина берет на себя: не она ли в пылу страсти cказала себе, что ради счастья с любимым мужчиной, пожертвовала бы всем? Уйгууна считает, что ее тайные мысли чудовищным образом материализовались. Отец девочкиотправляет в деревню бывшего следователя Луку, чтобы он вел собственное расследование. Ответ как всегда приходит оттуда, откуда не ждали...

Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Елена Эверстова
В ролях
Николай Пономарев
Ольга Спиридонова
Александр Колмогоров
Инга Леонова
Феоктист Сысолятин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кюннэй 1 постер
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