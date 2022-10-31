Артем вместе с семьей переезжает из Барнаула в Москву. Здесь он надеется начать новую жизнь и оставить в прошлом школьные издевательства. Правда, его план терпит крах. Подросток заигрывается со своими фантазиями и придуманной личностью. Артем вновь становится посмешищем и изгоем. Все меняет коробок спичек, обнаруженный в таинственном шкафчике. Каждая из них исполняет любое желание владельца, стоит лишь сломать ее пополам. Теперь он может дать волю бурному воображению, то вызывая слона в самый…
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