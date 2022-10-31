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Волшебники Волшебники
Киноафиша Фильмы Волшебники Отзывы о фильме «Волшебники»
Волшебники 2022 / Россия
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Волшебники»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Артем вместе с семьей переезжает из Барнаула в Москву. Здесь он надеется начать новую жизнь и оставить в прошлом школьные издевательства. Правда, его план терпит крах. Подросток заигрывается со своими фантазиями и придуманной личностью. Артем вновь становится посмешищем и изгоем. Все меняет коробок спичек, обнаруженный в таинственном шкафчике. Каждая из них исполняет любое желание владельца, стоит лишь сломать ее пополам. Теперь он может дать волю бурному воображению, то вызывая слона в самый…

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Босова Маргарита 31 октября 2022, 11:43
Как раз отличный вариант для того, чтобы в кино всей семьёй пойти
31 октября 2022, 11:43 Ответить
Елена Симонова 12 ноября 2022, 21:40
Оценка
Не понравилось от слова Совсем!не впечатлил,детей не заинтересовал,если бы знать заранее ни за что бы не пошли(((
12 ноября 2022, 21:40 Ответить
Елена Заляжных 13 ноября 2022, 19:46
Оценка
Графику научились делать, а детское кино нет. Начало было многообещающим. Врать не хорошо, взаимоотношения в семье и в школе. Казалось, что это "Цветик-семицветик", но в современном мире. Но нет. Потом подумалось, что тут тема "бойтесь своих желаний". Но тоже нет. Надеялась на то, что хотя бы разовьют мысль " будьте готовы к последствиям сбывшихся мечт". Но снова нет. НИКАКОЙ морали. Конец вообще разочаровал. Единственный плюс фильма - ни одного знакомого лица.
13 ноября 2022, 19:46 Ответить
nushmich 25 ноября 2022, 23:09
Оценка
Как наиграно, играет только Яценко, но ощущение, что ему даже не сказали, что он снимается в такой фигне, просто, пока он играл в комп его засняли со спины. Иначе на такое 🤢 хороший артист не согласится
25 ноября 2022, 23:09 Ответить
nika27v 28 ноября 2022, 17:19
Оценка
Прекрасно!
28 ноября 2022, 17:19 Ответить
Ольга Симакова 4 декабря 2022, 15:38
Оценка
Бред бредовый! Не тратьте 1,5 часа своего времени.
4 декабря 2022, 15:38 Ответить
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