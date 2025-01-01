Меню
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не дождетесь «Лихие. Глава 2»? Полное расписание выхода всех серий второго сезона уже здесь
В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?
Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни
Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность
Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?
Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета
Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)
Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли
Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени
