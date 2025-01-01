Не дождетесь «Лихие. Глава 2»? Полное расписание выхода всех серий второго сезона уже здесь

В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?

Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл

Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого