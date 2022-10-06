Курьер, 2022

Эта история про обычного таксиста по имени Акжол. Акжол весёлый, болтливый и холостой парень, который развозит пассажиров на своей Пикап машине. В один из самых обычных дней он получает особенный заказ - доставить груз в деревянном ящике. Ни о чем не подозревая, он начинает свой путь. По дороге он берет попутчика по имени Болот. Но вскоре узнав откуда Болот возвращается, ему становится не по себе и он пытается всячески избавиться от него. Но не тут-то было, на пути появляется ещё один пассажир - беременная Чолпон. И тут начинается все самое интересное. Он узнаёт , что на самом деле находится в ящике и уже начинает понимать, почему его пассажиров преследуют какие-то люди. Ко всему этому Акжола ожидает ещё один большой сюрприз, о котором он даже не догадывается. Вся эта история и погоня оборачивается незабываемым приключением . А самое главное, сможет ли Акжол избавиться от сомнительных попутчиков и довести груз до места назначения?