Роден, 2012

Балет Бориса Эйфмана «Роден, ее вечный идол» посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.История их страсти трагична. 15 лет Роден и Клодель составляли одно чувственное и творческое целое. Однако произошедший между художниками разрыв нанес роковой удар по душевному здоровью Камиллы, стал началом ее гибели. Полузабытая, оградившаяся от мира, прозябающая в нищете, Клодель сходит с ума. Болезненная идея о направленном против нее заговоре, главной фигурой в котором Камилле видится Роден, непрестанно терзает ослабленный психическим расстройством рассудок женщины. Целых 30 лет суждено было провести ей в клинике для умалишенных, где Камилла Клодель умерла в 1943 году, забытая и покинутая всеми.«Роден, ее вечный идол» – масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, блистательно отточенный хореографом в его предыдущих спектаклях («Евгений Онегин», «Чайка», «Анна Каренина», «Русский Гамлет» и др.), Эйфман не просто являет новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованного Роденом и Клодель в их работах, но создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.