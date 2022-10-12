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Постер фильма Роден
Киноафиша Фильмы Роден

Роден

, 2012
Rodin
Россия / спектакль / 18+
Постер фильма Роден

О фильме

Балет Бориса Эйфмана «Роден, ее вечный идол» посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.История их страсти трагична. 15 лет Роден и Клодель составляли одно чувственное и творческое целое. Однако произошедший между художниками разрыв нанес роковой удар по душевному здоровью Камиллы, стал началом ее гибели. Полузабытая, оградившаяся от мира, прозябающая в нищете, Клодель сходит с ума. Болезненная идея о направленном против нее заговоре, главной фигурой в котором Камилле видится Роден, непрестанно терзает ослабленный психическим расстройством рассудок женщины. Целых 30 лет суждено было провести ей в клинике для умалишенных, где Камилла Клодель умерла в 1943 году, забытая и покинутая всеми.«Роден, ее вечный идол» – масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, блистательно отточенный хореографом в его предыдущих спектаклях («Евгений Онегин», «Чайка», «Анна Каренина», «Русский Гамлет» и др.), Эйфман не просто являет новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованного Роденом и Клодель в их работах, но создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.

В ролях

Олег Габышев
Rodin
Любовь Андреева
Kamilla
Нина Змиевец
Rosa Bere
Юлия Манжелес
Режиссер Борис Эйфман
Сценарист Борис Эйфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 12 октября 2022
Дата выхода
12 октября 2022 Казахстан 12+
Бюджет 1 000 000 RUR
Производство Boris Eifman Production
Другие названия
Rodin

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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