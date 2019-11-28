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Агент Али. Фильм Агент Али. Фильм
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Ejen Ali the Movie

Агент Али. Фильм, 2019

2019 / Малайзия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Волей случая обычный мальчик Али стал суперагентом МСС, секретной службы, которая призвана защищать от внешних угроз город будущего Киберрай. Но теперь Али не единственный, кто может использовать свою связь с суперкомпьютером СИС, — ведь МСС подключила к нему всех своих агентов. Именно в тот момент, когда он стал сомневаться в своей полезности для коллег и агентства, на него выходит незнакомец, который загадочным образом связан с Али. Мальчик начинает собственное расследование, рискуя нарушить все правила МСС.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 28 ноября 2019
Режиссер
Мухаммад Усама Заид
В ролях
Amir Bamer
Сунита Илья
Шафик Иса
Абу Софиан Абд Хамид
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Агент Али. Фильм 1 постер
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