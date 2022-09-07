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Планета Пи

, 2022
Россия / опера / 18+

О фильме

Медиаопера по мотивам пьесы Карло Гоцци «Зобеида». Путешествующие по Вселенной космические туристы Дель Арте — Смеральдина, Труффальдино, Бригелла, Тарталья и Панталоне — прилетают на планету Пи, которой правит жестокий тиран Омикрон, похищающий самых красивых женщин галактики и превращающий их в пингвинов и чудовищ. Красавица Альфавита находит в себе силы уничтожить злодея, но, не в силах разлюбить его, добровольно отправляется за ним в царство мертвых.

В ролях

Наталья Павлова
Павел Быков
Алиса Гицба
Анджей Белецкий
Герман Виноградов
Режиссер Александр Долгин, Ираида Юсупова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 7 сентября 2022

Отзывы о фильме

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