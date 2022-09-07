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Медиаопера по мотивам пьесы Карло Гоцци «Зобеида». Путешествующие по Вселенной космические туристы Дель Арте — Смеральдина, Труффальдино, Бригелла, Тарталья и Панталоне — прилетают на планету Пи, которой правит жестокий тиран Омикрон, похищающий самых красивых женщин галактики и превращающий их в пингвинов и чудовищ. Красавица Альфавита находит в себе силы уничтожить злодея, но, не в силах разлюбить его, добровольно отправляется за ним в царство мертвых.