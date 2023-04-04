После смерти любимого человека профессор литературы Чарли замкнулся в себе и потерял смысл жизни. Из-за утраты у него развилось расстройство пищевого поведения, с которым герой не в силах справиться. Единственное, что все-таки помогает Чарли, который не может выйти из дома, оставаться на связи с внешним миром, – преподавание литературы студентам. В какой-то момент в его жизни появляется дочь-подросток, которую он оставил одну с мамой много лет назад, уйдя к партнеру. Чарли попытается…
Кит плох ровно настолько, насколько хорош Рестлер. Рестлер был логичен, внятен, выверен и вышибал таки скупую слезу. Кит вызвал недоумение и вопрос Зачем? Герои Фрейзера и Рурка одинаково слабые и порочные личности. Второй понимает, что за все надо платить и , как оно обычно и бывает в жизни, не получает прощения, т.к. уже не может ничего изменить, а главное, измениться сам. Он не оправдывает себя. Фильм реалистичен. Он работает и заставляет задуматься. И, да, рестлера жалко. Жалко, что понимание пришло слишком поздно, и то под страхом смерти. Жалко, что ничего нельзя переиграть. Жалко, что он так и не смог побороть самого себя, хоть и пытался. Жалко, что нет той соломинки, за которую он мог бы ухватиться.
А вот герой Кита, будучи абсолютной копией героя Рестлера, особых попыток побороть себя не совершает, прощение получает и уходит в мир иной эдаким спасителем души своей заблудшей дочери (спасение, если что, заняло неделю), перед этим окончательно подсадив свое сердечко изрядной порцией фаст фуда (а мог бы попробовать лечиться- соломинка-то есть). Ну-ну... Если б не игра Фрейзера - это скопление натужного пафоса невозможно было бы смотреть. Возникает вопрос: зачем создавать унылую копию своего лучшего фильма? К чему этот нелепый самоплагиат?
И когда уже будет герой, который сможет побороть свои пагубные привычки и подать пример? Вдохновить людей на изменения? Где свет в конце тоннеля? Герой Фрейзера как бы шепчет тебе на ушко: посмотри, я зависимый, депрессивный, слабовольный, эгоистичный, но такой мииииилый. Осознанное саморазрушение и так бич наших дней. Зачем подливать масла в огонь? Доколе? Троечка только за Фрейзера. Его талант достоин лучшего фильма.
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