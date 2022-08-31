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Постер фильма 10 лет 2
Киноафиша Фильмы 10 лет 2

10 лет 2

, 2022
10 жылдык 2
Кыргызстан / комедия / 18+
Постер фильма 10 лет 2

О фильме

В честь 60 летия школы устраивается масштабный турнир по футболу среди поколений выпускников. В этом соревновании берет вверх противостояние "А" и "Б" классов. Но "Б" шники вечные неудачники, они не то что не могут собрать команду но и элементарно не могут собраться. Соберут ли они команду и как они себя покажут в турнире? Захватывающая спортивная комедия с 31 августа во всех кинотеатрах страны.

В ролях

Алтынбек Казакбаев
Адилет Азиев
Султан Курбаналиев
Улукбек Төлөмүшев
Садык Нишанбай уулу
Режиссер Темирлан Эркинов, Эрлан Абдраимов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 31 августа 2022
Дата выхода
31 августа 2022 Кыргызстан

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 октября 2022

Отзывы о фильме

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