В честь 60 летия школы устраивается масштабный турнир по футболу среди поколений выпускников. В этом соревновании берет вверх противостояние "А" и "Б" классов. Но "Б" шники вечные неудачники, они не то что не могут собрать команду но и элементарно не могут собраться. Соберут ли они команду и как они себя покажут в турнире? Захватывающая спортивная комедия с 31 августа во всех кинотеатрах страны.