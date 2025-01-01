Фродо едва не убил клинок Моргула, но чем он был так опасен? Мало кто знает, что рана от него — хуже смерти

Даже после смерти Пол Уокер появляется в новых частях «Форсажа»: и только в одном фильме его не показали даже мельком

Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025

Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд

250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»