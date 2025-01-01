«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа

3 новинки 2025 года, которые критики «закидали помидорами» на RT, а зрителям они понравились

Тест: ты точно из СССР, если узнаешь эти фильмы по кадру с кухней — есть несколько дополнительных подсказок

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени

Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл

Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом