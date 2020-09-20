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Постер фильма Последняя весна
6.6
Киноафиша Фильмы Последняя весна
6.6

Последняя весна

, 2020
La última primavera
Нидерланды, Испания / драма / 18+
Постер фильма Последняя весна
6.6

В ролях

María Duro Rego
David Gabarre Duro
David Gabarre Jiménez
Alejandro Gabarre Mendoza
Angelines Gabarre Mendoza
David Gabarre Mendoza
Isabel Gabarre Mendoza
Ángelo Gabarre Mendoza
Agustina Mendoza Gabarre
Andrea Sahuquillo
Andrea
Режиссер Isabel Lamberti
Сценарист Isabel Lamberti
Композитор Miguel Hernández Muño
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / Испания
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 20 сентября 2020
Дата выхода
31 марта 2021 Испания
Бюджет €1 000 000
Сборы в мире $84 619
Производство IJswater Films, Tourmalet Films
Другие названия
La última primavera, Last Days of Spring, Ostatnie dni wiosny, Poslední dny jara, Τελευταίες ημέρες της άνοιξης, 春日將盡

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 21 июля 2022

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