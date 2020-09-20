Последняя весна, 2020

В ролях
Alejandro Gabarre Mendoza
Angelines Gabarre Mendoza
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Isabel Lamberti
Сценарист
Isabel Lamberti
Композитор
Miguel Hernández Muño
Детали фильма
Страна
Нидерланды / Испания
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2020
Премьера в мире
20 сентября 2020
Бюджет
€1 000 000
Сборы в мире
$84 619
Производство
IJswater Films, Tourmalet Films
Другие названия
La última primavera, Last Days of Spring, Ostatnie dni wiosny, Poslední dny jara, Τελευταίες ημέρες της άνοιξης, 春日將盡