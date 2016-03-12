Спокойная буря, 2016

Сын сторожа маяка решается сбежать из дома, с острова, который когда-то был тюрьмой. В это же самое время, одно из немногих рабочих рыболовных судов отправляется в последний раз в открытые воды. В эту ночь неожиданно разражается буря. Непогода обнажает страхи людей. Для более полного погружения создатели фильма меняют общепринятый порядок повествования: сначала перед нами предстает окружающее пространство, и лишь затем постепенно раскрываются портреты персонажей. Каждый герой показан через призму поступков и фактов, которые мы уже видели и слышали. Постепенно, шаг за шагом, мы попадаем в череду событий больше похожих на сновидения. Визуально «Спокойная буря» черпает вдохновение из картин Риберы, а также из работ итальянского неореализма. А сюжет фильма собирает вокруг себя облики двенадцати моряков на острове, названом в честь Понтия Пилата, и отсылает к библейской истории, рассказанной Матфеем, в которой Иисус успокаивает море во время сильного шторма.