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Спокойная буря Спокойная буря
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La Tempestad Calmada

Спокойная буря, 2016

2016 / Испания / Италия
7.9 Оцените
15 голосов
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О фильме

Сын сторожа маяка решается сбежать из дома, с острова, который когда-то был тюрьмой. В это же самое время, одно из немногих рабочих рыболовных судов отправляется в последний раз в открытые воды. В эту ночь неожиданно разражается буря. Непогода обнажает страхи людей. Для более полного погружения создатели фильма меняют общепринятый порядок повествования: сначала перед нами предстает окружающее пространство, и лишь затем постепенно раскрываются портреты персонажей. Каждый герой показан через призму поступков и фактов, которые мы уже видели и слышали. Постепенно, шаг за шагом, мы попадаем в череду событий больше похожих на сновидения. Визуально «Спокойная буря» черпает вдохновение из картин Риберы, а также из работ итальянского неореализма. А сюжет фильма собирает вокруг себя облики двенадцати моряков на острове, названом в честь Понтия Пилата, и отсылает к библейской истории, рассказанной Матфеем, в которой Иисус успокаивает море во время сильного шторма.

7.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 марта 2016
Возраст 16+
Постер фильма Спокойная буря 1 постер
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