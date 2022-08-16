Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Личная жизнь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Форсаж. Китайский дрифт Форсаж. Китайский дрифт
Киноафиша Фильмы Форсаж. Китайский дрифт Отзывы о фильме «Форсаж. Китайский дрифт»
Chi Zha Feng Yun Форсаж. Китайский дрифт 2021 / Тайвань
5.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Форсаж. Китайский дрифт»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Comon 16 августа 2022, 22:51
Оценка
Технически выверенный фильм, а вот актёры играют страшно
16 августа 2022, 22:51 Ответить
Сергеевич Куимов 17 августа 2022, 03:55
Оценка
Фильмец на разок можно посмотреть!)
p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение "КИТАЙСКИЙ" - действие фильма в Тайвани, как и создатели и актеры фильма, и каким боком тут нарисовалась легенда японских гонок АЕ86 "Хачироку"...
17 августа 2022, 03:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король неба
Король неба 63 комментария
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города 1 комментарий
Клон
Клон 1 комментарий
Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История 1 комментарий
Как приручить дракона
Как приручить дракона 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
2023, США, мистика, ужасы
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Мое преступление
Мое преступление
2023, Франция, драма, детектив
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Related video
Больше не Стриженова: наследница династии открестилась от фамилии
Американская дочь Иваныча из «Дальнобойщиков» вышла за афроамериканца (фото)
«Почти не изменилась»: ахнете, увидев малышку с этикетки Gerber в старости
Мало кто знает, но внук Рязанова вырос красавцем: редкое фото попало в Сеть
Вот и сказочке конец: над Бондарчуком нависла серьезная угроза
Это гадкое лакомство обожали советские дети: иностранцы не могли поверить, что такое правда едят
Этот фильм опередил свое время на 20 лет: в СССР его не поняли
«Страшненькая: студентку, ради которой Лифанов бросил жену, заклеймили старухой
Растянутый рот и странные брови: лицо Орбакайте стало похоже на маску
Этот пухлощекий мальчик был двоечником, а вырос сердцеедом и известным актером: не угадаете, о ком речь
Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия: три правила доступны каждому
Болезненная худоба и три пера: брошенная мужем Африкантова из «Дома-2» стала неузнаваемой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше