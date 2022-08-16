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Форсаж. Китайский дрифт
Отзывы о фильме «Форсаж. Китайский дрифт»
Chi Zha Feng Yun
Форсаж. Китайский дрифт
2021 / Тайвань
Трейлер
5.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Comon
16 августа 2022, 22:51
Оценка
Технически выверенный фильм, а вот актёры играют страшно
16 августа 2022, 22:51
0
0
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Сергеевич Куимов
17 августа 2022, 03:55
Оценка
Фильмец на разок можно посмотреть!)
p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение "КИТАЙСКИЙ" - действие фильма в Тайвани, как и создатели и актеры фильма, и каким боком тут нарисовалась легенда японских гонок АЕ86 "Хачироку"...
17 августа 2022, 03:55
0
0
Ответить
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p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение "КИТАЙСКИЙ" - действие фильма в Тайвани, как и создатели и актеры фильма, и каким боком тут нарисовалась легенда японских гонок АЕ86 "Хачироку"...
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