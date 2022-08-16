Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Форсаж. Китайский дрифт - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Форсаж. Китайский дрифт. Дублированный трейлер

Форсаж. Китайский дрифт. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 августа 2022
Форсаж. Китайский дрифт – Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики берут в свою команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Comon 16 августа 2022, 22:51
Оценка
Технически выверенный фильм, а вот актёры играют страшно
16 августа 2022, 22:51 Ответить
Сергеевич Куимов 17 августа 2022, 03:55
Оценка
Фильмец на разок можно посмотреть!)
p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение "КИТАЙСКИЙ" - действие фильма в Тайвани, как и создатели и актеры фильма, и каким боком тут нарисовалась легенда японских гонок АЕ86 "Хачироку"...
17 августа 2022, 03:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.6 Форсаж. Китайский дрифт
Форсаж. Китайский дрифт драма, спорт, 2021, Тайвань
Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер 01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Яга на нашу голову - трейлер 01:48
Яга на нашу голову  трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Звонок. Последняя сессия - дублированный трейлер 02:04
Звонок. Последняя сессия  дублированный трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Искупление - трейлер 01:45
Искупление  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше