Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Форсаж. Китайский дрифт. Дублированный трейлер
Форсаж. Китайский дрифт. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 августа 2022
Форсаж. Китайский дрифт
– Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики берут в свою команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Comon
16 августа 2022, 22:51
Оценка
Технически выверенный фильм, а вот актёры играют страшно
16 августа 2022, 22:51
0
0
Ответить
Сергеевич Куимов
17 августа 2022, 03:55
Оценка
Фильмец на разок можно посмотреть!)
p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение "КИТАЙСКИЙ" - действие фильма в Тайвани, как и создатели и актеры фильма, и каким боком тут нарисовалась легенда японских гонок АЕ86 "Хачироку"...
17 августа 2022, 03:55
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.6
Форсаж. Китайский дрифт
драма, спорт, 2021, Тайвань
Онлайн
01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу
дублированный трейлер
02:11
Буратино
трейлер 2
01:48
Яга на нашу голову
трейлер
02:25
Авиатор
трейлер 2
01:48
Лермонтов
трейлер
01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
дублированный трейлер
03:51
Простоквашино
трейлер 2
02:04
Звонок. Последняя сессия
дублированный трейлер
01:33
Бэмби: Лесной кошмар
дублированный трейлер
01:45
Искупление
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение "КИТАЙСКИЙ" - действие фильма в Тайвани, как и создатели и актеры фильма, и каким боком тут нарисовалась легенда японских гонок АЕ86 "Хачироку"...
Авторизация по e-mail