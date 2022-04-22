Сын главного врача одной из больниц неожиданно падает в обморок из-за приступа удушья и остановки дыхания, а через несколько дней и жена доктора внезапно умирает, ощутив такие же симптомы. Врач пытается изучить природу возникновения этой смертельной болезни. Вскоре он обнаруживает, что людей с необъяснимым заболеванием становится всё больше, и смертельные исходы приобретают катастрофические масштабы. Он решает разобраться в причинах происходящего, пока это не привело к необратимым последствиям.
|17 ноября 2022
|Таиланд
|ท
|13 мая 2022
|Тайвань
|22 апреля 2022
|Южная Корея
|12