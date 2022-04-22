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Постер фильма Невидимый убийца
6.5
Киноафиша Фильмы Невидимый убийца
6.5

Невидимый убийца

, 2022
Gonggisalin
Южная Корея / драма / 18+
Постер фильма Невидимый убийца
6.5

О фильме

Сын главного врача одной из больниц неожиданно падает в обморок из-за приступа удушья и остановки дыхания, а через несколько дней и жена доктора внезапно умирает, ощутив такие же симптомы. Врач пытается изучить природу возникновения этой смертельной болезни. Вскоре он обнаруживает, что людей с необъяснимым заболеванием становится всё больше, и смертельные исходы приобретают катастрофические масштабы. Он решает разобраться в причинах происходящего, пока это не привело к необратимым последствиям.

В ролях

Чан Гван
Чан Гван
Member of Parliament Park
Чон Хо-бин
Chief prosecutor
Ким Джон-тхэ
Han Hyeon-jong
Ли Джи-хун
In-ho
Чан Хёк-чин
Representative Jo
Sung Byoung-sook
Soon-yeong's mother
Jung Eui-gap
Dr. Choo Seong-mo
Kim Ha-eon
Min-woo
Kim Hyeong-jong
Service
Han Jee-ho
Court audience
Режиссер Чо Ён-сон
Сценарист So Jae-Won, Чо Ён-сон
Композитор Chong Jee-Hoon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 сентября 2022
Премьера в мире 22 апреля 2022
Дата выхода
17 ноября 2022 Таиланд
13 мая 2022 Тайвань
22 апреля 2022 Южная Корея 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $546 710
Производство Master One Entertainment
Другие названия
Gonggisalin, Air Murder, Toxic, Assassinato Aéreo, Невидимий убивця, Невидимый убийца, 空気殺人, 空氣殺人, Bacteria, 균, کشتار هوایی, 菌, زهرناک

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 7 сентября 2023

Отзывы о фильме

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