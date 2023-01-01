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Западный фронт, 1918 год Западный фронт, 1918 год
Киноафиша Фильмы Западный фронт, 1918 год Западный фронт, 1918 год, 1930: актеры и роли
Westfront 1918: Vier von der Infanterie Западный фронт, 1918 год 1930 / Германия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Западный фронт, 1918 год, 1930: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георг Вильгельм Пабст G. W. Pabst
В ролях
Фриц Камперс Fritz Kampers Густав Диссль Gustav Diessl Клаус Клаузен Claus Clausen Густав Пюттйер Gustav Püttjer Ханна Хёссрих Hanna Hoessrich
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