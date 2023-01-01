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Западный фронт, 1918 год
Западный фронт, 1918 год, 1930: актеры и роли
Westfront 1918: Vier von der Infanterie
Западный фронт, 1918 год
1930 / Германия
7.4
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Западный фронт, 1918 год, 1930: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Георг Вильгельм Пабст
G. W. Pabst
В ролях
Фриц Камперс
Fritz Kampers
Густав Диссль
Gustav Diessl
Клаус Клаузен
Claus Clausen
Густав Пюттйер
Gustav Püttjer
Ханна Хёссрих
Hanna Hoessrich
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