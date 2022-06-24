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5.6
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Однажды в деревне
5.6
Однажды в деревне
, 2022
Karta kaime / Once Upon a Time in the Countryside
Литва / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
5.6
В ролях
Laurynas Jurgelis
Martynas
Рамунас Чиценас
Aurimas
Gelmine Glemzaite
Aureja
Vaidotas Grincevicius
Ramunas
Giedrius Sasnauskas
Irmantas
Laurynas Zmejauskas
Pijus
Mantas Bartusevicius
Edgaras
Andrius Gecevicius
Jolantas
Martynas Tomas Gucevicius
Robertas
Mardosaite Ziedune
Patricija
Режиссер
Марюс Поцявичюс
Сценарист
Марюс Поцявичюс
Композитор
Povilas Kruopis
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Литва
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
24 июня 2022
Дата выхода
24 июня 2022
Литва
N7
Бюджет
€20 000
Сборы в мире
$314 324
Производство
Munis Production
Другие названия
Karta kaime, Once Upon a Time in the Village, Однажды в деревне
Еще
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
11
голосов
4.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
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