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Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.
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Freakscene: The Story of Dinosaur Jr.

Фрики на сцене: История Dinosaur Jr., 0

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О фильме

Немецкий режиссер Филипп Райхенхайм, известный также как Филипп Вирус, снявший «Бруно С. — отчуждение значит смерть», совершает настоящий подвиг, вытаскивая на откровенный разговор музыкантов легендарной гранж-группы Dinosaur Jr, которые в 1980–1990-е годы стали символом американского инди-рока. Сложный по характеру и в общении лидер Джей Маскис и остальные рассказывают о первых шагах в музыке, записи альбомов, разногласиях внутри коллектива и творческих кризисах. Их музыка в дальнейшем оказала влияние, в частности, на Nirvana, Sonic Youth и Pixies. Бонусом: концертный реюнион Dinosaur Jr. после долгих лет разлада.

Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 0
Возраст 18+
Постер фильма Фрики на сцене: История Dinosaur Jr. 1 постер
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