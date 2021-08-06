Фрики на сцене: История Dinosaur Jr., 0

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Постер фильма Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.
6.9
Киноафиша Фильмы Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.
6.9

Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.

, 2021
Freakscene: The Story of Dinosaur Jr.
Германия / музыка, документальный / 18+
Постер фильма Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.
6.9

О фильме

Немецкий режиссер Филипп Райхенхайм, известный также как Филипп Вирус, снявший «Бруно С. — отчуждение значит смерть», совершает настоящий подвиг, вытаскивая на откровенный разговор музыкантов легендарной гранж-группы Dinosaur Jr, которые в 1980–1990-е годы стали символом американского инди-рока. Сложный по характеру и в общении лидер Джей Маскис и остальные рассказывают о первых шагах в музыке, записи альбомов, разногласиях внутри коллектива и творческих кризисах. Их музыка в дальнейшем оказала влияние, в частности, на Nirvana, Sonic Youth и Pixies. Бонусом: концертный реюнион Dinosaur Jr. после долгих лет разлада.

В ролях

Dinosaur Jr.
Themselves
Джей Маскис
Self
Лу Барлоу
Self
Murph
Self
Jon Fetler
Self
Maura Jasper
Self
Mike Mascis
Self
Charlie Nakajima
Self
Боб Моулд
Self
Генри Роллинз
Self
Сценарист Philipp Virus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 6 августа 2021
Премьера в мире 6 августа 2021
Дата выхода
1 октября 2021 Великобритания
31 мая 2022 Канада
1 октября 2021 Нидерланды AL
Сборы в мире $67 979
Производство Rapid Eye Movies, Virus Films
Другие названия
Freakscene: The Story of Dinosaur Jr., Dinosaur Jr:n tarina, Freakscene - The Story of Dinosaur jr., Freakscene: Dinosaur Jr:n tarina, Freakscene: Dinosaur Jr., Фрики на сцене: История Dinosaur Jr., ダイナソーJr.／フリークシーン

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

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