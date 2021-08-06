Фрики на сцене: История Dinosaur Jr., 0

Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Немецкий режиссер Филипп Райхенхайм, известный также как Филипп Вирус, снявший «Бруно С. — отчуждение значит смерть», совершает настоящий подвиг, вытаскивая на откровенный разговор музыкантов легендарной гранж-группы Dinosaur Jr, которые в 1980–1990-е годы стали символом американского инди-рока. Сложный по характеру и в общении лидер Джей Маскис и остальные рассказывают о первых шагах в музыке, записи альбомов, разногласиях внутри коллектива и творческих кризисах. Их музыка в дальнейшем оказала влияние, в частности, на Nirvana, Sonic Youth и Pixies. Бонусом: концертный реюнион Dinosaur Jr. после долгих лет разлада.
|1 октября 2021
|Великобритания
|31 мая 2022
|Канада
|1 октября 2021
|Нидерланды
|AL