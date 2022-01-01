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На завоевание полюса
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La conquete du pole

На завоевание полюса, 1912

1912 / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Профессор Мабулофф выступает на собрании, где обсуждается наилучший способ достигнуть Северного полюса. В то время, как другие безуспешно используют для этого монгольфьер или автомобиль, Мабулофф решительно отправляется на Полюс на специально сконструированном им самолете. В полете ему встречаются ожившие знаки Зодиака и прочие небесные тела водевильного вида. Приземлившись в Арктике, исследователи сталкиваются с вмерзшим по плечи в лёд Снежным Великаном, который съедает Мабулоффа, но соратники профессора вынуждают чудовище его выплюнуть. Затем путешественники пытаются найти Северный полюс, но попадают в берлогу того же Великана. Прилетевшая за ними спасательная экспедиция обнаруживает, что в живых остался только профессор.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 18 минут
Год выпуска 1912
Премьера в России 3 апреля 1912
Премьера в мире 1 января 1912
Возраст 12+
Режиссер
Жорж Мельес
В ролях
Жорж Мельес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На завоевание полюса 1 постер
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