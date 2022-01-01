На завоевание полюса, 1912

Профессор Мабулофф выступает на собрании, где обсуждается наилучший способ достигнуть Северного полюса. В то время, как другие безуспешно используют для этого монгольфьер или автомобиль, Мабулофф решительно отправляется на Полюс на специально сконструированном им самолете. В полете ему встречаются ожившие знаки Зодиака и прочие небесные тела водевильного вида. Приземлившись в Арктике, исследователи сталкиваются с вмерзшим по плечи в лёд Снежным Великаном, который съедает Мабулоффа, но соратники профессора вынуждают чудовище его выплюнуть. Затем путешественники пытаются найти Северный полюс, но попадают в берлогу того же Великана. Прилетевшая за ними спасательная экспедиция обнаруживает, что в живых остался только профессор.