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Развод. Фильм первый
Отзывы о фильме «Развод. Фильм первый»
Развод. Фильм первый
2022 / Россия
Трейлер
7.2
Оцените
12
голосов
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ftkazan
30 июня 2022, 18:12
Оценка
Фильм очень понравился, лёгкий и весёлый!
30 июня 2022, 18:12
1
2
Ответить
ftkazan
30 июня 2022, 18:12
Оценка
Классный фильм, лёгкий и весёлый! Жду вторую часть!
30 июня 2022, 18:12
1
3
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User
1 июля 2022, 08:52
Оценка
Офигенный фильм, смешной, легкий, а Глаубэ - вообще огонек🔥 скорее жду продолжения!
1 июля 2022, 08:52
1
2
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zhuchckov.ruslan
1 июля 2022, 23:54
Оценка
Фильм реально просто супер, насмеялись от души!! Очень хочется увидеть продолжение.
1 июля 2022, 23:54
1
2
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Людмила Ковалёва
2 июля 2022, 00:05
Оценка
Нудноватый,затянутый фильм без особой динамики.Тянет максимум на тройку.
2 июля 2022, 00:05
2
0
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gridneva2804
4 июля 2022, 14:13
Оценка
Не понравился , юмор глупый, шутки от детского сада, через 10 минут ушла с головой в телефон). Не рекомендую!
4 июля 2022, 14:13
3
1
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molnia557
5 июля 2022, 08:56
Оценка
Жалкая пародия на фильм "Развод по-американски" 2006 г.
Но здесь сюжет нудноватый 😴, юмор плоский - детский сад.
Вобщем, наверное это была неудачная попытка импортозамещения... Жаль, что и на этот раз не получилось. 😟
5 июля 2022, 08:56
2
0
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Но здесь сюжет нудноватый 😴, юмор плоский - детский сад.
Вобщем, наверное это была неудачная попытка импортозамещения... Жаль, что и на этот раз не получилось. 😟
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