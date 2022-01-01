Авиценна, 1957

Жанр: биография драма исторический В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.9 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 1957 Премьера в мире 9 декабря 1957 Возраст 16+ В ролях Мухамеджан Касымов Все актеры и съемочная группа

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