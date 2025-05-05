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Авиценна
6.1
Авиценна
, 1957
Avitsenna
СССР / биография, драма, исторический / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
6.1
В ролях
Мухамеджан Касымов
Maymandi
Марат Сабирович Арипов
Avitsenna
Tulkun Tadzhiyev
Juzjani
Аббас Бакиров
Sultan Mahmud of Ghazni
Хамраев, Раззак Хамробоевич
Biruni
Обид Джалилов
Chagani
Рахим Пирмухамедов
Abulkhair
Kudrat Khodzhaev
Ambassador
Seifi Alimov
Хикмат Латыпов
Fanatic
Режиссер
Камиль Ярматов
Сценарист
Satym Ulug-Zade
,
Виткович, Виктор Станиславович
Композитор
Бурханов, Муталь Музаинович
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1957
Премьера в мире
9 декабря 1957
Производство
Tashkent Studios
Другие названия
Avitsenna, Awicenna, Авиценна
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
15
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
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