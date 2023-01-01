Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невероятный мистер Лимпет Невероятный мистер Лимпет
Киноафиша Фильмы Невероятный мистер Лимпет Невероятный мистер Лимпет, 1964: актеры и роли
The Incredible Mr. Limpet Невероятный мистер Лимпет 1964 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Невероятный мистер Лимпет, 1964: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Артур Любин Arthur Lubin
В ролях
Дон Ноттс Don Knotts Джек Уэстон Jack Weston Эндрю Дагган Andrew Duggan Ларри Китинг Larry Keating Чарльз Мередит Charles Meredith
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Никто не хотел снимать: почему все отвернулись от звезды «Большой перемены»
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
«Мы приезжали в общежитие»: все узнали об изменах Абдулова после признания Поргиной
Удивительно, но штрихкод на шее Прилучного удалось «пробить»: вот какой товар вылез на экране
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше