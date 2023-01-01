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Плавучий дом Плавучий дом
Киноафиша Фильмы Плавучий дом Плавучий дом, 2022: актеры и роли
Ame wo Tsugeru Hyôryû Danchi Плавучий дом 2022 / Япония
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Плавучий дом, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Исида Хироясу Исида Хироясу Hiroyasu Ishida
В ролях
Даики Ямасита Даики Ямасита Daiki Yamashita Кана Ханадзава Кана Ханадзава Kana Hanazawa Inori Minase Ayumu Murase Муцуми Тамура Mutsumi Tamura
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