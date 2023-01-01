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Сияющая звезда Сияющая звезда
Киноафиша Фильмы Сияющая звезда Сияющая звезда, 2022: актеры и роли
Geukjangpan syainingseuta: saeroun runakwonui tansaeng! Сияющая звезда 2022 / Южная Корея
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Сияющая звезда, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пак Иль-хо Park Il-ho
В ролях
Чон Хе-вон Hye-Won Jeon Ом Сан-хён Om San Hyun Хон Со-ён Hong So-yeong Щин Ён-у Shin Yong-woo Ли Мён-хо Lee Myeong-ho
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