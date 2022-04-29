«Сияющая звезда»: Рецензия Киноафиши

Взгляд останавливается на ярких глазах героинь на постере, который больше похож на японскую мультипликацию, поэтому некоторых может удивить упоминание Южной Кореи как страны производства. В действительности аниме-стилистика давно перешла границы одного государства, хотя все равно принято считать аутентичной и настоящей только японскую. Корейцы давно уже нашли свою нишу в поп-музыке, дорамах и кино, поэтому с мультипликацией они не особо пытаются соревноваться. Даже Netflix признает, что их мультяшный «Ведьмак» совсем далек от качества японского аниме. Однако корейские кинематографисты все-таки смогли удивить своим подходом в почти камерном фильме «Сияющая звезда», так как сфокусировались исключительно на 3D-анимации.

Эксперименты с разными форматами графики не всегда получаются гармоничными, когда рисунок требует больше линий, деталей, теней, света и контраста. Disney и Pixar в этом плане давно набили руку, поэтому любой маленький «провал» они умеют быстренько скорректировать. Японские аниматоры предпочитают полностью не уходить в 3D, а всего лишь совмещать несколько форматов, чтобы не было заметно каких-то оплошностей и монтажных неровностей. Китайские разработчики почти всегда заимствуют объемную графику в видеоиграх, тут даже далеко ходить не надо, а всего лишь вспомнить про популярность Genshin Impact. Японские коллеги из Nintendo отказываются от отдыха и отпусков ради плавной 3D-анимации в своих играх. А что происходит в Корее?

Сияющая звезда

Гера давно получила титул «Самой популярной девочки» школы. Ее навыки вокала, танцевального и актерского искусства поражают даже самих профессионалов индустрии развлечения. Всю жизнь она мечтала победить на шоу талантов и стать Лунной королевой, повторив успех своей матушки, которая таинственно исчезла. Получится ли у нее достичь непревзойденных высот с нынешним коллективом, или характер Геры все испортит?

Картина получила теплую поддержку среди фанатов k-pop музыки. С экрана звучат песни EOX, SNSD TTS, S.E.S. и других женских коллективов — невозможно не влюбиться, если давно являешься поклонником всего корейского. Даже простота сюжета не мешает наслаждаться танцевальными номерами и тонкой хореографией, обрамленной 3D-графикой. Нарисованные девушки даже в своей хаотичности, которую обычно придают CGI эффекты, не кажутся выдуманными или совсем уж искусственными. Они вполне себе реальны в своем графическом мире, и существуют точно так же, как популярные витуберы в интернете.

Сияющая звезда

Глаз современного зрителя, который еще не решился влиться в какую-либо зумерскую категорию, видит анимацию немного иначе. Пока поколение постарше все еще удивляется существованию взрослой мультипликации, то люди помоложе уже давно знают, где ее найти. В принципе, японское аниме уже давно доказало, что анимация — это не только для детей. Даже франшиза о покемонах на это намекала, а «Сейлор Мун» — и подавно. Live-action формат как абсолют аудиовизуального искусства сдает свои позиции, поэтому на экранах все больше и больше сложной графики, повествующей о серьезных и даже экзистенциальных темах. «Сияющая звезда» — это не просто история про становление айдолов, победу на шоу талантов, а в первую очередь, рассказ о человеческих отношениях. Материальные ценности стираются, когда наконец-то открываются духовные ориентиры: дружба, любимое хобби и семья. А когда в этих вечных темах пытаются найти себя девочки-подростки с помощью песен — это всегда настоящая услада для глаз.