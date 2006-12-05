7.0Minyeo-neun goerowo
200 фунтов красоты, 2006
Южная Корея / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Ростом в 160 см и весом более 100 киллограм, Ханна обладает весьма нежным сердцем, которое хочет только одного - любить и быть любимой. Ее дар - это ее божественный голос. Она мечтает стать певицей, но ей остается только работать на бэк-вокале у знаменитой певицы Эмми, а по ночам она зарабатывает на жизнь сексом по телефону. Ее тайная любовь - продюсер Эмми - Хан Сан Чжун, единственный, кто до конца понимает ее талант. Главный момент ее жизни наступает, когда Сан Чжун приглашает ее на свой день рождения, однако этот день становится для нее роковым…
В ролях
Ким А Чжун
Kang Han-na
Чжу Чжин Мо
Im Hyun Shik
Han-na's Dad
Чхве Иль-хва
Lee Kong-hak
Ji Seo-yun
Ah-mi
Пак Но-щик
Chinese Noodle Stalker
Myeong Gyu
Hyeon-deok
Jung Sung-Yoon
Pink's Manger
Режиссер Ким Ён Хва
Сценарист Noh Hye-Young, Kim Sun Jung, Но Хе-ён, Seon-jeong Kim
Композитор Lee Jae-Hak, Jae-hak Lee
Детали фильма
Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 15 декабря 2007
Премьера в мире 5 декабря 2006
Дата выхода
|17 мая 2007
|Гонконг
|14 декабря 2006
|США
|14 декабря 2006
|Франция
|14 декабря 2006
|Южная Корея
Другие названия
Minyeo-neun goerowo, 200 Pounds Beauty, 200 фунтов красоты, Egy mázsás bombázó, Sắc Đẹp Ngàn Cân, Двести фунтов красоты, Двухсотфунтовая красотка, カンナさん大成功です！, 丑女大翻身, 醜女大翻身, 美女的烦恼, 200磅美女, Страдания красавицы, 200 Pounds of Beauty, カンナさん大成功です！：2006
Обновлено 12 ноября 2020
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