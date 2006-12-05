Ростом в 160 см и весом более 100 киллограм, Ханна обладает весьма нежным сердцем, которое хочет только одного - любить и быть любимой. Ее дар - это ее божественный голос. Она мечтает стать певицей, но ей остается только работать на бэк-вокале у знаменитой певицы Эмми, а по ночам она зарабатывает на жизнь сексом по телефону. Ее тайная любовь - продюсер Эмми - Хан Сан Чжун, единственный, кто до конца понимает ее талант. Главный момент ее жизни наступает, когда Сан Чжун приглашает ее на свой день рождения, однако этот день становится для нее роковым…

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