Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Настоящий парень
Киноафиша Фильмы Настоящий парень Настоящий парень, 2019: актеры и роли
Un vrai bonhomme Настоящий парень 2019 / Франция / Бельгия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Настоящий парень, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бенжамен Парен Benjamin Parent
В ролях
Бенжамен Вуазен Бенжамен Вуазен Benjamin Voisin Изабель Карре Изабель Карре Isabelle Carré Лоран Люка Laurent Lucas
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Искушение
Искушение
2023, Польша, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Невзрачная иностранка: вот на кого Козловский променял Боярскую (фото)
Советские звезды считали, что Тихонов ужасен в постели: вот кто автор пикантного слуха
Унаследовал красоту мисс Вселенной: сын растет копией Федоровой
Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента
После получения этой роли Высоцкий ушел в запой: месть режиссера была страшна
«Недолго осталось»: внучка выступила с пугающим заявлением о Федосеевой-Шукшиной
В нищете и одиночестве: Гайдай считал этого актера номером один, но он умер страшной смертью
В 13 лет уже «тетка»: дочь Брежневой стала взрослой слишком рано (фото)
Муж заставил Валерию отречься от настоящих имени и фамилии: об этом знают единицы
Оказался меркантильным нахалом: Бабкина порвала с молодым фаворитом
За кадром творится безумие: известный актер неспроста ушел из «Елок»
Необычный выбор: Кончаловский назвал любимый советский фильм, который изменил его жизнь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше