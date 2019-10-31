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Комедия, рассказывающая о приключениях 50-летней героини в поисках замужества. Появившаяся на свет при тяжелых родах и обещанная святому, Мария Карито дожила до 50 лет незамужней. Жители городка на Северо-Востоке Бразилии считают ее непорочной чудотворицей, однако героиня грезит только об одном – найти мужа! Вспомнив предсказание гадалки, что ее женихом станет нездешний мужчина, Мария решает действовать, когда к ним приезжает бродячий цирк.