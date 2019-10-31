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Постер фильма Мария Карито
6.2
Киноафиша Фильмы Мария Карито
6.2

Мария Карито

, 2019
Maria do Caritó
Бразилия / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Мария Карито
6.2

О фильме

Комедия, рассказывающая о приключениях 50-летней героини в поисках замужества. Появившаяся на свет при тяжелых родах и обещанная святому, Мария Карито дожила до 50 лет незамужней. Жители городка на Северо-Востоке Бразилии считают ее непорочной чудотворицей, однако героиня грезит только об одном – найти мужа! Вспомнив предсказание гадалки, что ее женихом станет нездешний мужчина, Мария решает действовать, когда к ним приезжает бродячий цирк.

В ролях

Лилиа Кабрал
Maria do Caritó
Густаво Ваз
Anatoli
Жулиана Карнейро да Кунья
Teodora
Леопольдо Пачеко
Coronel Honório
Келзи Экард
Fininha
Sylvio Zilber
Pai
Alice Assef
Noiva Ex-defunta
Larissa Bracher
Cigana
Фернандо Невес
Monsenhor
Fernando Sampaio
Fonsequinha
Режиссер Жоао Пауло Жабур
Сценарист José Carvalho, Lívia Gaudencio, Marina Lima, Newton Moreno
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 31 октября 2019
Сборы в мире $74 814
Производство Globo Filmes
Другие названия
Maria do Caritó

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 марта 2022

Отзывы о фильме

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