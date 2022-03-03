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Ангелы Милы, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Мила Ануфриева была иконой стиля, влиятельной бизнесвумен, которая не испугалась снять розовые очки и посмотреть на реальный мир. Странную русскую в темных очках хорошо знают в Дакаре и во всем Сенегале, многие даже называют ее «ангелом для альбиносов». Каждый день она спасает детей от проституции и рабства, от членовредительства по заказу местных шаманов. В странах Африки существует поверье, что кровь альбиносов обладает целебной силой. На альбиносов охотятся, калечат, а части тела продают на местных рынках как лекарство.

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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 марта 2022
Премьера в мире 3 марта 2022
Стрим-сервис Start
Режиссер
Анастасия Трофимова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангелы Милы 1 постер
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