Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ангелы Милы
Ангелы Милы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ангелы Милы

Ангелы Милы

, 2021
Россия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ангелы Милы
Ангелы Милы - Трейлер
Ангелы Милы  Трейлер

О фильме

Мила Ануфриева была иконой стиля, влиятельной бизнесвумен, которая не испугалась снять розовые очки и посмотреть на реальный мир. Странную русскую в темных очках хорошо знают в Дакаре и во всем Сенегале, многие даже называют ее «ангелом для альбиносов». Каждый день она спасает детей от проституции и рабства, от членовредительства по заказу местных шаманов. В странах Африки существует поверье, что кровь альбиносов обладает целебной силой. На альбиносов охотятся, калечат, а части тела продают на местных рынках как лекарство.

Режиссер Анастасия Трофимова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 марта 2022
Премьера в мире 3 марта 2022

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 3 ноября 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ангелы Милы - Трейлер
Ангелы Милы Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше