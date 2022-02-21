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Иллюзии, 2021

2021 / Россия
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Действие фильма разворачивается вокруг двух молодых пар, которые вынужденно отправляются на прием к психотерапевту, чтобы рассказать о своих проблемах в крайне метафорическом ключе. «Иллюзии» — прекрасный вариант для тех, кто испытывает интерес к психологии или просто любит необычное отечественное кино.

Сценаристом и режиссером картины выступил российский драматург Николай Гостюхин. «Иллюзии» стали его режиссерским дебютом и первым полноценным проектом в большом кино. Как правило, именно новички в индустрии способны больше всего удивить и даже поразить зрителей — благодаря нестандартному подходу и свежим идеям.

Главную женскую роль в «Иллюзиях» исполнила Ксения Отинова. Начинающая российская актриса уже успела засветиться в остросюжетном сериале «Территория». Не исключено, что роль в комедии Гостюхина станет для Отиновой «прорывной».

Компанию Ксении Отиновой на большом экране составил россиянин Алексей Каракулов, для которого роль в «Иллюзиях» стала первой полноценной работой в большом кино. Остается лишь надеяться на то, что он не подведет ожидания зрителей.

В «Иллюзиях» также «засветился» комик Александр Смирнов, знакомый большинству российских зрителей по комедийным сериалам «Как я встретил вашу маму» и «Восьмидесятые».

Известно, что основой фильма «Иллюзии» послужила одноименная пьеса Ивана Вырыпаева, которая неоднократно ставилась на сцене российского театра. В качестве постановщика спектакля выступал сам Николай Гостюхин.

Премьера спектакля «Иллюзии» по пьесе Вырыпаева прошла в российском городе Перми в конце прошлого года. Известно, что представление собрало множество аплодисментов и весьма лестных отзывов со стороны именитых критиков.

Почти сразу после выхода спектакля «Иллюзии» стало известно о том, что Николай Гостюхин выпустит одноименный фильм по своей постановке. О своих дальнейших планах на кинокарьеру молодой режиссер не сообщает. Однако в наличии у него уже есть несколько написанных театральных пьес.

Сам Гостюхин называет свои «Иллюзии» «фильмом-спектаклем». У картины достаточно необычный формат, который может оказаться не очень привычным для обычного российского зрителя. Тем не менее «Иллюзии» должны понравиться всем поклонникам артхауса.

После выхода в российский прокат комедийная драма «Иллюзии» будет доступна на специальном сервисе театрального бюро «Процесс». В случае если вы по каким-то причинам не сможете попасть на фильм, вы всегда сможете посмотреть его дома.

Две молодые пары приходят к семейному психотерапевту, чтобы высказаться о накопившихся за время брака тревогах и переживаниях через метафорический рассказ о жизни двух пожилых семейных пар.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Николай Гостюхин
Николай Гостюхин
В ролях
Ксения Отинова
Ксения Отинова
Алексей Каракулов
Алексей Каракулов
Дмитрий Нескоромный
Екатерина Мудрая
Александр Смирнов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иллюзии 1 постер
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