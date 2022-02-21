Иллюзии, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг двух молодых пар, которые вынужденно отправляются на прием к психотерапевту, чтобы рассказать о своих проблемах в крайне метафорическом ключе. «Иллюзии» — прекрасный вариант для тех, кто испытывает интерес к психологии или просто любит необычное отечественное кино.

Сценаристом и режиссером картины выступил российский драматург Николай Гостюхин. «Иллюзии» стали его режиссерским дебютом и первым полноценным проектом в большом кино. Как правило, именно новички в индустрии способны больше всего удивить и даже поразить зрителей — благодаря нестандартному подходу и свежим идеям.

Главную женскую роль в «Иллюзиях» исполнила Ксения Отинова. Начинающая российская актриса уже успела засветиться в остросюжетном сериале «Территория». Не исключено, что роль в комедии Гостюхина станет для Отиновой «прорывной».

Компанию Ксении Отиновой на большом экране составил россиянин Алексей Каракулов, для которого роль в «Иллюзиях» стала первой полноценной работой в большом кино. Остается лишь надеяться на то, что он не подведет ожидания зрителей.

В «Иллюзиях» также «засветился» комик Александр Смирнов, знакомый большинству российских зрителей по комедийным сериалам «Как я встретил вашу маму» и «Восьмидесятые».