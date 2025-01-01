Меню
Фильмы
Побег
Награды и номинации мультфильма Побег
Награды и номинации мультфильма Побег 2021
Оскар 2022
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2021
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
