Награды и номинации мультфильма Побег 2021

Оскар 2022 Оскар 2022
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
 Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
 Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
 Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2021 Сандэнс 2021
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
