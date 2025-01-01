Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»

Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября

Японский и китайский «Доктора Хаусы» лечат так, что западный Грегори бы удивился — ловите 2 крутых хита на вечер

100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список

«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом

Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий

55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название

Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)