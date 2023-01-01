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Крик 6
Крик 6, 2023: актеры и роли
Scream 6
Крик 6
2023 / США
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7.4
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Крик 6, 2023: актеры и роли
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Режиссер
Мэттью Беттинелли
Matthew Bettinelli
Тайлер Джиллетт
Tyler Gillett
В ролях
Мелисса Баррера
Melissa Barrera
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Кортни Кокс
Courteney Cox
Джасмин Савой Браун
Jasmin Savoy Brown
Мэйсон Гудинг
Mason Gooding
Джош Сегарра
Josh Segarra
Лиана Либерато
Liana Liberato
Тони Револори
Tony Revolori
Самара Уивинг
Samara Weaving
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
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