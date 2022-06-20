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Крик 6
Отзывы о фильме «Крик 6»
Scream 6
Крик 6
2023 / США
Трейлер
8.4
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 6.6
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Данил Узиков
20 июня 2022, 17:26
клёвый фильм крик 6 хочу сходить в кино следующим году
20 июня 2022, 17:26
2
0
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zamanalaydar05
7 января 2023, 12:29
+
7 января 2023, 12:29
0
0
Ответить
User
20 февраля 2023, 02:30
Надеюсь в рф покажут фильм. Ждем ❤️❤️
20 февраля 2023, 02:30
1
0
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Валерия Наумова
7 марта 2023, 18:16
в ответ на сообщение
User от 20 февраля 2023, 02:30
Вы не знаете, нигде ещё афишы нет?
7 марта 2023, 18:16
0
0
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Чимин Пак
7 марта 2023, 21:28
в ответ на сообщение
Валерия Наумова от 7 марта 2023, 18:16
Paramount Pictures прекратила работу с Россией. Так что увы сможешь только на сайте посмотреть.
7 марта 2023, 21:28
0
0
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User
11 марта 2023, 18:43
Оценка
Фильм был полный жестокости убийцы поразили и напряжение уже в русской версии прсмотрел не знаете англисктй лучше в англ версии не смотреть а то на некоторых моментах не поймёте)
11 марта 2023, 18:43
0
0
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Евгения Самойлова
12 марта 2023, 01:53
Оценка
А когда уже фильм в прокат выйдет?
12 марта 2023, 01:53
0
0
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Планета Мега
17 марта 2023, 23:31
Оценка
Привет кто смотрель из росси ?фильм по русски переводят ?
17 марта 2023, 23:31
0
0
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User
19 марта 2023, 17:19
в ответ на сообщение
Чимин Пак от 7 марта 2023, 21:28
Ахахах, вранье
19 марта 2023, 17:19
0
0
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r01
4 апреля 2023, 23:57
Оценка
Фильм тупой. Все герои тупые идиоты бессмертные. Сценарий написан, видимо, одним из героев этого фильма. Концовка заставила только смеяться над всей тупостью ситуации!
4 апреля 2023, 23:57
0
1
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Киноафиша.инфо
5 апреля 2023, 11:19
в ответ на сообщение
r01 от 4 апреля 2023, 23:57
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился😕Спасибо, что поделились мнением
5 апреля 2023, 11:19
0
0
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geworce
11 апреля 2023, 15:58
Оценка
Хороший фильм!
11 апреля 2023, 15:58
0
0
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Никита Гоголев
15 апреля 2023, 20:01
Оценка
Когда будет крик 6 в Ярославле?
15 апреля 2023, 20:01
0
0
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Ольга Куприна
1 мая 2023, 19:09
Оценка
Отличный хоррор, который по прежнему держит планку и вполне достоин встать в один ряд с другими частями, в том числе и первой. Одно из немаловажных достоинств фильма, на мой взгляд, то, что создателям удалось придать новизны сюжету и сохранить при этом былой дух франшизы. Первое, что впечатляет это вступление, которое сразу же создаёт интерес к просмотру
1 мая 2023, 19:09
2
0
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