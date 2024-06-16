Меню
Иллюзия контроля - дублированный трейлер
Иллюзия контроля. Дублированный трейлер

Иллюзия контроля. Дублированный трейлер

Дата публикации: 31 января 2022
Иллюзия контроля – С самого детства Виктор прекрасно манипулировал другими в собственных интересах. Со временем эта способность начинает позволять ему контролировать и направлять крупные финансовые потоки в интересах своих клиентов. Но однажды он обнаруживает, что всю свою жизнь, с самого детства, являлся марионеткой в чьей-то весьма тонко продуманной игре. Пытаясь выяснить, кто за этим стоит, Виктор открывает для себя новые, сложно распознаваемые технологии воздействия на сознание человека.
Weteran Mc 16 июня 2024, 00:48
Оценка
Так себе фильм, тоже про виртуальную реальность. Загадок много. И всё комкают в финале. Оценка: 6 из 10.
16 июня 2024, 00:48
Ekaterina Name 3 мая 2025, 16:09
Оценка
Фильм держит все время. но концовка. нельзя было закончить на этом
3 мая 2025, 16:09
7.1 Иллюзия контроля
Иллюзия контроля драма, триллер, 2021, Великобритания / Украина / Германия
